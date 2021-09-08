Спикер Совфеда Матвиенко рассказала о героизме жителей блокадного Ленинграда

Блокадная трагедия Ленинграда не имеет подобия в истории человечества. Память об этом становится частью нравственного мира новых поколений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она рассказала в интервью «Парламентской газете».

День памяти жертв блокады Ленинграда отмечается 8 сентября. Осажденный город не сдавался врагу, сопротивлялся день за днем и вершил великий подвиг, заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в период блокады в городе продолжали работать оборонные предприятия, госпитали, трудились ученые, работал Театр музыкальной комедии, а композитор Дмитрий Шостакович пошел служить пожарным.

«Каждый ленинградец нашел свое место в строю всенародного противостояния фашизму», — заявила Матвиенко.

Скорбная память о блокаде Ленинграда сегодня стала всенародной, сказала парламентарий. И слова «блокадник» не было в русском языке до войны, но сегодня оно знакомо каждому, отметила она.