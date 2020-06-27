Спикер Мособлдумы встретился с волонтерами в Коломне

Председатель Московской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в День молодежи приехал в Коломну. Он встретился с молодогвардейцами, которые в период пандемии активно помогали жителям региона.

«Волонтеры самоотверженно помогают людям, оказавшимся в самоизоляции, доставляют медикаменты, продукты питания, оказывают всю необходимую помощь. Особенно это важно для пожилых и больных людей, а также для многодетных семей. Спасибо Вам за такую важную и нужную для общества работу, за ваше неравнодушие, доброту и отзывчивость», — обратился к молодым людям Брынцалов, которые специально пришли, чтобы встретиться и пообщаться с ним.

Съехавшиеся со всего Подмосковья молодые люди завалили Брынцалова вопросами. Волонтер Александр из Шатуры спросил, нужны ли будут обществу помощники после того, как пройдет голосование по поправкам к Конституции.

«И в дальнейшем у общества не пропадет потребность в вас, даже сейчас в Конституции может быть закреплен ваш статус», — ответил Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» и информатизацию общества, которая прошла во время пандемии. Он отметил, что личного общения и рукопожатия не заменит ничего, однако совещания в режиме онлайн назвал удобными. Такой формат, по мнению Брынцалова, экономит время и силы.

В финале мероприятия Брынцалов вручил особо отличившимся во время пандемии подмосковным волонтерам почетные грамоты и благодарственные письма.