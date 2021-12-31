Спикер МИД Мария Захарова показала, как встречает Новый год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала РЕН ТВ, как встречает Новый год. На момент визита журналистов шли последние приготовления к семейной встрече праздника.

У Захаровой собрались дома все ее родственники. Не обошлось без приготовления традиционного оливье. Сегодня вечером ожидаются и еще гости.

«Вся семья в сборе. Это супермегаэксклюзивные кадры. Уже готово практически оливье. Все в разгаре», — рассказывает Захарова на видео.

Ранее Захарова заявила, что предпочитает отдыхать на территории России. По ее словам, она побывала так в Туле, Рязани. Она ценит красоту Греции и Италии, но «любит свою страну не на расстоянии и не на словах». Это был ее ответ Любови Соболь, которая заявила, что «российские чиновники не вылезают с Запада».