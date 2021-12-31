facebook_pixel
    31 декабря 2021, 20:11

    Спикер МИД Мария Захарова показала, как встречает Новый год

    Михаил Закурдаев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала РЕН ТВ, как встречает Новый год. На момент визита журналистов шли последние приготовления к семейной встрече праздника.

    Спикер МИД Мария Захарова показала, как встречает Новый год

    У Захаровой собрались дома все ее родственники. Не обошлось без приготовления традиционного оливье. Сегодня вечером ожидаются и еще гости.

    «Вся семья в сборе. Это супермегаэксклюзивные кадры. Уже готово практически оливье. Все в разгаре», — рассказывает Захарова на видео.

    Ранее Захарова заявила, что предпочитает отдыхать на территории России. По ее словам, она побывала так в Туле, Рязани. Она ценит красоту Греции и Италии, но «любит свою страну не на расстоянии и не на словах». Это был ее ответ Любови Соболь, которая заявила, что «российские чиновники не вылезают с Запада».