Общество 22 декабря 2023, 13:37 Спикер Курской облдумы Амерев рассказал, что в регионе активно поддерживают семьи участников СВО

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В Курской области активно реализуют меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказал спикер облдумы Юрий Амерев, сообщил infox.ru.

Он объяснил, что Курская область придерживается единого стандарта мер поддержки. В регионе релизовали уже 14 из 20 таких проектов.

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«Реализуется целый комплекс мер, который предоставляет действительно ощутимую помощь участникам СВО и членам их семей», — сообщил Юрий Амерев.

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