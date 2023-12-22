22 декабря 2023, 13:37
Спикер Курской облдумы Амерев рассказал, что в регионе активно поддерживают семьи участников СВО
В Курской области активно реализуют меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом рассказал спикер облдумы Юрий Амерев, сообщил infox.ru.
Он объяснил, что Курская область придерживается единого стандарта мер поддержки. В регионе релизовали уже 14 из 20 таких проектов.
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«Реализуется целый комплекс мер, который предоставляет действительно ощутимую помощь участникам СВО и членам их семей», — сообщил Юрий Амерев.
Специальная военная операция РФ на Украине
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