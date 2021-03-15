Спикер Госдумы Володин завел свой Telegram-канал

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что завел личный Telegram-канал, написала «Общественная служба новостей».

«Выполняю обещание, данное журналистам — создал личный канал в Telegram», — говорится в его публикации.

Володин пообещал объяснять в нем, как решаются проблемы граждан, писать о своем мнении по некоторым вопросам и рассказывать «немного личного».

Накануне председатель Госдумы заявил, что заведет личные аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. По его словам, общение в социальных сетях — это эффективный способ коммуникации с россиянами.