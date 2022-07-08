Спикер Госдумы Володин перечислил самые важные законы весенней сессии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал 10 самых важных законов, принятых во время весенней сессии. Об этом написала «Парламентская газета».

Так, в феврале этого года был ратифицирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР. Также парламентарии подписали закон о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам на 8,6%.

«Эта мера коснулась 30,8 миллиона человек. Важно, что закон имеет обратную силу: проиндексированные пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионерам начислили компенсацию к ранее полученной пенсии», — пояснил Володин.

С июня 2022 пенсии неработающим пенсионерам и военным были повышены еще раз — уже на 10%.

Несколько принятых законов коснулись экономической сферы, например, закон о возвращении кредитных каникул, легализация параллельного импорта, упрощение ввода в обращение иностранных лекарств и другие.

Участники специальной операции на Украине получили статус ветеранов боевых действий. Такое решение было принято на пленарном заседании 23 марта.

«Норма позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан», — сказал Володин.

Также парламентарии приняли решение о помощи регионам снизить долговую нагрузку, об увеличении числа бюджетных мест в магистратуре. Что касается педагогов, из закона об образовании исключили понятие «образовательная услуга».

В июне Госдума приняла закон о бесплатном проезде для детей до семи лет в электричках, а в июле — закон об упрощенной регистрации детей-сирот по адресу местной администрации до момента получения ими собственного жилья.

В январе этого года был принят закон об изменении наказания педофилов-рецидивистов. Теперь их ждет пожизненное заключение.