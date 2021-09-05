Спикер Госдумы Володин назвал способ решения проблемы бродячих животных

Чтобы решить проблему бродячих животных, в России надо пропагандировать ответственное отношение к питомцам и строить приюты. Своим мнением на этот счет в Telegram поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно — появление бродячих животных произошло из-за людей. Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдет — не будет животных, брошенных бездушными владельцами», — написал председатель нижней палаты парламента.

Володин рассказал, что в течение последних пяти лет депутаты уделяли особое внимание вопросу защиты животных. За это время в Госдуме приняли закон «Об ответственном обращении с животными», наказание для живодеров, запрет на контактную притравку и многие другие нормы по защите братьев наших меньших.

Ранее стало известно, что в России за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, еще 11 видов признали вымершими. Заведующий Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Валентин Ильяшенко рассказал «360», что в этой печальной тенденции главную роль играет деятельность человека.