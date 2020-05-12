Спикер Госдумы призвал депутатов соблюдать на заседаниях необходимую дистанцию

«На Совете Государственной думы договорились, что если есть возможность в зале разместиться так, чтобы было расстояние друг от друга, то надо эту возможность использовать. Если такой возможности нет, необходимы маска, перчатки», — обратил внимание спикер.

Он напомнил о возможности вести в Думе телепередачи, поэтому законодатели могут дистанционно принимать участие в заседаниях.