Спикер Госдумы призвал депутатов соблюдать на заседаниях необходимую дистанцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать меры защиты от коронавируса на заседаниях нижней палаты парламента. В частности, сохранять необходимую дистанцию, передает портал Daily Storm.
«На Совете Государственной думы договорились, что если есть возможность в зале разместиться так, чтобы было расстояние друг от друга, то надо эту возможность использовать. Если такой возможности нет, необходимы маска, перчатки», — обратил внимание спикер.
Он напомнил о возможности вести в Думе телепередачи, поэтому законодатели могут дистанционно принимать участие в заседаниях.