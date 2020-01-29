Спикер Германии заявил, что в стране до сих пор есть антисемитизм и расизм
Председатель нижней палаты парламента Германии Вольфганг Шойбле напомнил о вине вождей Третьего рейха. По его словам, в Германии до сих пор существуют антисемитизм и расизм. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта Daily Storm, во время «Часа памяти» в честь 75-летия освобождения Красной армией концлагеря Освенцим спикер заявил, что нельзя «подрывать осознание Германией своей исторической ответственности».
«Спустя 75 лет в Германии по-прежнему имеют место антисемитизм и расизм в разных проявлениях. Постоянно существовали попытки — и они до сих пор существуют — преуменьшения значения преступлений», — сообщил он.