Девелоперы, которые будут специализироваться на курортной недвижимости, как ожидается, появятся в России. Об этом сообщили «Известия».

Сейчас в России дефицит таких объектов составляет около двух миллионов квадратных метров. Сегмент включает в себя отели, в том числе с развитой инфраструктурой, виллы, апартаменты, гостиницы, конгресс-центры, а также различные форматы для активного и спокойного отдыха.

Войти в число основных игроков могут федеральный застройщик «ГК «Самолет», ГК «Алеан», «РКС Девелопмент» и другие.

По мнению экспертов, направление привлекательно для крупных компаний, однако важно иметь административный ресурс на месте.

В июне сервис TinkoffData, основанный на искусственном интеллекте, посчитал «Индекс поездки выходного дня» и сделал прогноз трат во время короткого путешествия по самым популярным направлениям в России. Традиционно городами для коротких поездок являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград. При этом, Сочи — единственное доступное для полетов направление на Черном море. Отельеры это понимают, поэтому цены на проживание высокие, объяснил вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян.