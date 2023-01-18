18 января 2023, 12:59
Спецвыпуск газеты «Петербургский дневник» раздадут в Соляном переулке
Специальный номер газеты «Петербургский дневник», посвященный памятной дате прорыва блокадного Ленинграда, раздадут на акции Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Соляном переулке. Об этом сообщили на сайте газеты.
Патриотическая акция пройдет и с 16:00 до 20:00. Также посетители памятного мероприятия смогут ознакомиться с звукоулавливателем, благодаря которому в период ВОВ удавалось обнаружить вражеские самолеты на ранних подступах к городу.
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Отмечается, что вход на мероприятие свободный.
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Санкт-Петербург
ВОВ
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