Общество 18 января 2023, 12:59 Спецвыпуск газеты «Петербургский дневник» раздадут в Соляном переулке

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Специальный номер газеты «Петербургский дневник», посвященный памятной дате прорыва блокадного Ленинграда, раздадут на акции Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» в Соляном переулке. Об этом сообщили на сайте газеты.

Патриотическая акция пройдет и с 16:00 до 20:00. Также посетители памятного мероприятия смогут ознакомиться с звукоулавливателем, благодаря которому в период ВОВ удавалось обнаружить вражеские самолеты на ранних подступах к городу.

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Отмечается, что вход на мероприятие свободный.

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