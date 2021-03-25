Спецтехнику стянули для охраны резиденции Лукашенко

Специальную технику пригнали к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Внутри некоторых машин сидит личный состав на случай обострения обстановки с протестами.

Дополнительные наряды сотрудников пригнали к Дворцу Независимости в Белоруссии — резиденции Александра Лукашенко. Помимо личного состава к объекту подъехала специальная техника — грузовики с водометами и автомобили с колючей проволокой, сообщило РИА «Новости».

К своей безопасности президент Белоруссии относится трепетно. Изначально у здания на проспекте Победителей стояли грузовики для перевозки личного состава. При этом движения в районе дворца не перекрыто, отметил сайт «Утро.ru».

Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага. Ее по периметру охраняют силовики с автоматами.

Все эти мероприятия организовали из-за того, что оппозиция 25 марта анонсировала массовые акции в белорусских городах. Протестные акции проходят в стране с августа 2020 года, когда на президентских выборах победил Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и вывела людей на улицы.