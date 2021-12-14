Спецтехнику из-за долга в 1,9 млн рублей арестовали у приморской компании

В Уссурийске руководители одной из местных компаний получили иск о возбуждении административного производства. Это связано с взысканием с дорожного эксплуатационного предприятия долга в пользу строительного предприятия на 1 900 000 рублей. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

Как отметили в службе судебных приставов, руководство компании не обратило внимания на законные требования и так и не приступило к выплатам долга. В результате судебный пристав постановил взыскать с компании-должника исполнительский сбор, а также обратить взыскание на средства, находящиеся на банковских счетах фирмы.

Также в собственности у дорожников нашли вакуумную подметально-уборочную машину. Технику арестовали и оставили на ответственное хранение главе компании. При этом ее эксплуатация запрещена под угрозой уголовного преследования.

Впоследствии директору сообщили, что арестованную машину продадут в счет уплаты долга. В итоге он нашел нужные средства и погасил долги и исполнительский сбор в полном размере.