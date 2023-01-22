22 января 2023, 19:01
Спецслужбу по выявлению ЛГБТ-пропаганды предложили создать в России
Депутат Милонов выступил с предложением создать спецслужбу по поиску ЛГБТ-пропаганды
Определением наличия ЛГБТ-пропаганды или призывов к смене пола в литературе, кино, музыке, видеоиграх или обычных бытовых товарах должна заниматься специальная комиссия. Об этом «Парламентской газете» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
Он пояснил, что россияне смогут приносить в такое ведомство на экспертизу вещи, сомнительные книги или видеоигры, в которых заподозрили пропаганду нетрадиционных отношений. После проверки специалисты выдадут свое заключение.
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«Такое подразделение может быть организовано, например, на базе Роспотребнадзора. При этом для граждан экспертиза должна быть бесплатной», — заявил Милонов.
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Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу в России 5 декабря 2022 года. Под запрет попали книги, фильмы, видеоигры и простые товары с символикой ЛГБТ. Штрафы за нарушения закона составят от 50 до 400 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов рублей — для организаций.
Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете. Под запрет подпадут сайты, где есть убеждения о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, а также информация о положительном образе лиц, которые занимаются подобной практикой.
Также ведомство составило список фильмов, которые запретили показывать онлайн-кинотеатрам. В него вошли «Горбатая гора», «Назови меня своим именем» и сериалы «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно». В силу приказ вступит 1 сентября 2023 года.
Госдума РФ
ЛГБТ
Виталий Милонов
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