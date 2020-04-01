Спецпропуска по SМS на время самоизоляции утвердили в Татарстане

Во время самоизоляции жители Татарстана могут поехать в банк или привезти лекарства родственникам. Для этого правительство ввело специальные пропуска, которые можно получить по SMS. В сообщении необходимо указать все данные и цель поездки.

«Необходимо направить SMS-сообщение со своими данными на короткий номер 2590, затем указать цели предполагаемого передвижения. С полученным в ответном сообщении уникальным кодом регистрации можно будет передвигаться во время режима самоизоляции», — рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова РИА «Новости».

Чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять питомца и вынести мусор, спецпропуск не нужен. Его получение даст возможность пойти в суд, банк, на почту или отвезти ребенка в школу или детский сад. Еще разрешение позволит пойти на похороны или заняться восстановлением паспорта.

«Кроме этого, разрешение можно получить для поездки на дачу, <…> для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи», — отметила Галимова.

В самом сообщении нужно указать Ф. И. О., серию и номер паспорта, а также адрес проживания. Затем на ответное SМS нужно отправить цель поездки. Если на телефон придет код, то можно отправляться.

Власти Татарстана объявили режим самоизоляции с 30 марта. Такой режим действует уже почти на всей территории страны.