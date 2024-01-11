Общество 11 января 2024, 10:02 Спецпоезд с детьми из Белгородской области прибыл в Калугу Губернатор Шапша сообщил о прибытии поезда с детьми из Белгорода в Калугу Пресс-служба губернатора Калужской области Владислава Шапша

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Более 200 детей из Белгородской области благополучно приехали на поезде в Калугу. Школьников разместили в двух загородных оздоровительных лагерях. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, в сопровождении педагогов и медиков в город приехали 243 ребенка. Их отвезли в оздоровительные лагеря «Сокол» и «Витязь».

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«Добрались хорошо. Самочувствие у всех нормальное. Настроение, несмотря на ранний час, бодрое», — рассказал губернатор.

Шапша добавил, что Калужская область уделила большое внимание безопасности детей. Он также указал на крепкую дружбу между двумя регионами.

«Безусловно, главное — безопасность. При подготовке к приему детей попросил коллег обратить на это особое внимание», — заключил губернатор.

После обстрелов Белгорода со стороны ВСУ руководство региона договорилось об отправке детей в оздоровительные лагеря. Школьники проведут три недели в Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой и других областях страны.