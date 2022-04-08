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    08 апреля 2022, 18:46

    Спецоперацию поддержали три четверти россиян

    ВЦИОМ: спецоперацию РФ поддерживают 74% россиян

    Александр Блинов

    Большинство россиян поддерживают решение о проведении специальной операции на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

    Спецоперацию поддержали три четверти россиян

    По данным опроса на 6 апреля, о поддержке спецоперации заявили 74% россиян. Противоположное мнение высказали 17% опрошенных. При этом 9% затруднились с ответом.

    Отзывы в поддержку спецоперации чаще слышали от окружающих 62% россиян. Чаще слышали обратные отзывы 11% опрошенных. А 12% ответили, что у них поровну за и против. Каждый десятый вообще ни от кого не слышал мнений.

    В интернете, соцсетях и СМИ чаще встречали суждения в поддержку операции 57% россиян. Противоположным образом выглядела картина для 9% опрошенных. В равной степени — 13%. Столько же россиян не встречали никаких суждений.

    Подавляющее большинство россиян (90%) считают, что против России идет информационная война. Но 4% придерживаются обратного мнения. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

    По данным на 5 апреля, деятельность главы государства одобряют 78% россиян.

    На прошлой неделе ВЦИОМ публиковал результаты схожего опроса.