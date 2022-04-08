Спецоперацию поддержали три четверти россиян

Большинство россиян поддерживают решение о проведении специальной операции на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

По данным опроса на 6 апреля, о поддержке спецоперации заявили 74% россиян. Противоположное мнение высказали 17% опрошенных. При этом 9% затруднились с ответом.

Отзывы в поддержку спецоперации чаще слышали от окружающих 62% россиян. Чаще слышали обратные отзывы 11% опрошенных. А 12% ответили, что у них поровну за и против. Каждый десятый вообще ни от кого не слышал мнений.

В интернете, соцсетях и СМИ чаще встречали суждения в поддержку операции 57% россиян. Противоположным образом выглядела картина для 9% опрошенных. В равной степени — 13%. Столько же россиян не встречали никаких суждений.

Подавляющее большинство россиян (90%) считают, что против России идет информационная война. Но 4% придерживаются обратного мнения. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

По данным на 5 апреля, деятельность главы государства одобряют 78% россиян.

На прошлой неделе ВЦИОМ публиковал результаты схожего опроса.