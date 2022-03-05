«Спецоперацию начали, чтобы этого не было». Почему в России не введут военное положение

Ни о каком введении военного положения в России речи не шло и не идет. Такой режим вводят, если в самой стране и против нее идут боевые действия. Чтобы этого не произошло, и была начата спецоперация на Украине. А тема военного положения совершенно неактуальна, объяснил в эфире «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«Конечно, введение положения на территории РФ неактуально. Речь никогда не шла об этом со стороны власти. Это риторика тех, кто занимается антивоенной истерией. В силу убеждений, по заказу, может быть, по своей глупости, но они пытаются эту историю раздуть», — сказал эксперт.

Ярошенко напомнил, что военное положение вводится на территории страны в соответствии с законом, только если на ее территории идут боевые действия и агрессия идет против страны.

«А мы начали специальную военную операцию, чтобы этого не случилось. Она идет по плану. По графику. Ни о каком военном положении речи не идет», — сказал он.

Политолог обратил внимание, что когда эту тему затронул президент Владимир Путин на встрече в учебном центре «Аэрофлота», он дал четкий ответ, что введение положения не требуется, и было видно, что вопрос об этом глава государства давно не актуализировал.

По мнению Ярошенко, те, кто спекулирует на этой теме, могут пытаться зарабатывать политические очки. Эксперт также высказал мнение, что сейчас следует снизить градус обсуждения такого сложного вопроса, особенно когда введение этого режима не планируется.