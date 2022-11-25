Общество 25 ноября 2022, 19:51 Спецоперация не повлияла на планы развития экономики России — Путин Путин: Россия не изменила планы развития экономики, несмотря на СВО РИА «Новости»

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Россия, несмотря на спецоперацию, не меняет свои большие планы развития экономики и социальной сферы, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что для их осуществления все вопросы и проблемы необходимо решать всем вместе.

«Залог успехов России — единство», — подчеркнул глава государства на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

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Он выразил уверенность, что все планы государства по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам будут реализованы. Их никто не отменял.

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Путин добавил, что Россия — это не просто территории, а прежде всего люди, с их культурой, традициями, историей, которая передается из поколения в поколение.

«Все благодаря вам», — сказал он, обращаясь к участницам беседы.

Также президент обратил внимание на необходимость запустить широкую программу реабилитации для военных, получивших ранения в зоне СВО. По его словам, в такую программу нужно включить и получение дополнительного образования, и вопросы трудоустройства.