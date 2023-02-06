Общество 06 февраля 2023, 13:45 Спецномер «Петербургского дневника» подвел итоги 2022 года

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Читатели «Петербургского дневника» в специальном выпуске, который вышел в понедельник, 6 февраля, смогут узнать о том, каким был 2022 год в Санкт-Петербурге.

С прошлой недели вице-губернаторы города и главы районов начали выступать с отчетами о своей работе за минувший год. Губернатор Александр Беглов провел прямую линию с гражданами.

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В выпуске поднимаются вопросы развития промышленности, транспортной реформы, уборки дворовых территорий, недвижимости и так далее.

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Алексей Корабельников стал первым вице-губернатором города, который публично отчитался об итогах своей работы.

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