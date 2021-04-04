Спецназовец раскрыл детали штурма дома стрелка в Новых Вешках

Житель поселка Новые Вешки Владимир Барданов открыл огонь по правоохранителям, которым пришлось штурмовать дом. Заместитель командира СОБРа «Рысь» Росгвардии рассказал подробности проведения спецоперации.

«Могу сказать, что сам штурм продолжался минут 30. Все остальное время мы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые он хранил», — сказал участник спецоперации в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что при задержании мужчины было запрещено использовать газ, так как он мог разойтись по всему поселку. Спецназовец подчеркнул, что до последнего момента Барданову пытались сохранить жизнь. При этом мужчина стрелял по силовикам. Замкомандира отметил, что Барданов стрелял непрофессионально, но прицельно. Мужчина открывал очереди в сторону группы правоохранителей.

В конце марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к Владимиру Барданову в элитный поселок Новые Вешки в Мытищах. Мужчину заподозрили в незаконном хранении оружия. Барданов заперся в особняке и начал стрелять по правоохранителям, бросая гранаты.

В итоге силовики выстрелили по дому из гранатомета и начали штурм. Из-за попадания снаряда в здании начался пожар. Когда огонь потушили, на чердаке нашли тело мужчины. Барданов ранил одного бойца спецназа в ногу. В особняке мужчины нашли целый арсенал оружия.