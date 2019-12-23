Спецназ показал работу со щитом и дубинками уральским школьникам. Видео

Ученикам кадетского класса школы в Златоусте во время линейки показали, как работает спецназ ФСИН. Демонстрацию со щитами и дубинками провели в спортивном зале.

На кадрах видно, что школьники и взрослые стоят в спортивном зале. Бойцы спецназа закрываются металлическими щитами и выполняют приказы руководителя. «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!», — командуют спецназу.

«В Златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — приводит Znak.com мнение депутата Законодательного собрания региона Ольги Мухометьяровой.

Как пишет интернет-газета, родителей детей на мероприятие не приглашали. Взрослые узнали о таком посвящении из сюжета, показанного на одном из местных каналов.

Как отмечает издание «Подъем», городское управление образования уже начало проверку и проводит разъяснения с директором школы Константином Сарычевым.