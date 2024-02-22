Общество 22 февраля 2024, 15:56 Специальный выпуск газеты «Петербургский дневник» отвезли в зону СВО

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Специальный выпуск газеты «Петербургский дневник» накануне доставили в зону СВО. Он приурочен ко Дню защитника Отечества.

Самые маленькие жители Петербурга нарисовали открытки для военнослужащих, а редакторы опубликовали их на страницах газеты. В номере также рассказывается о событиях, которые произошли в городе за последнее время.

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Всего с ноября 2022 года в зону СВО поступило пять выпусков «Петербургского дневника».