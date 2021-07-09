Специальный сервис подскажет петербуржцам свободные пункты вакцинации

В Санкт-Петербурге запустили сервис по поиску свободных мест на вакцинацию против коронавируса. Он поможет отыскать наименее загруженные прививочные пункты.

Интерактивная карта заработала в Северной столице с 9 июля, сообщила «Фонтанка». Ее запустили на сайте СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Карта дает информацию о свободных талонах в кабинетах медицинских учреждений, в которых проводят вакцинацию. Такие пункты обозначены зеленым.

При клике на иконку пользователя переправляют на портал «Здоровье петербуржца». На нем можно записаться на прививку.

В Москве мощности центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек ежедневно. Столица к подобной нагрузке готова, но некоторые горожане остаются в смертельной опасности из-за распространения инфекции.

Сейчас COVID-19 протекает иначе: сначала инфекция никак не показывает себя, но спустя несколько дней у человека появляются симптомы ОРВИ, а его состояние резко ухудшается.