Общество 08 июня 2023, 13:31 Проект «Спорт на ВДНХ» запустили в Москве Заммэра Москвы Сергунина сообщила о запуске проекта «Спорт на ВДНХ» на сайте выставки Пресс-служба ВДНХ

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Онлайн-проект об активном отдыхе «Спорт на ВДНХ» запустили на сайте выставки, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект объединил информацию о спортивных локациях, сообществах и событиях ВДНХ. С его помощью можно подобрать место для самостоятельных тренировок и записаться на групповые занятия. Наталья Сергунина заместитель Мэра Москвы

На территории выставки разместили места для занятия более чем 20 видами спорта, такими как мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы. На сайте ВДНХ можно найти объединения по лякроссу, фрисби, китайской гимнастике, кроссминтону и капоэйре.

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Проект позволит посетителям выбрать подходящую спортивную площадку, зарегистрироваться на занятие, посмотреть расписание встреч спортивных клубов, а также купить билеты на веревочный парк и найти пункты проката катамаранов. Кроме того, на странице «Спорт на ВДНХ» рассказали о местах, где можно переодеться, отдохнуть и перекусить.