Общество 05 мая 2023, 17:22 Специальный номер «Вечерней Москвы» выпустили к 9 Мая

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Редакция «ВМ» выпустила специальный номер газеты, посвященный одному году Великой Отечественной войны. На четырех страницах разместились главные события 1943-го, передала «Вечерняя Москва».

В специальном выпуске можно прочитать не только основные моменты боевых действий, но и другие интересные события, например — о Кубке столицы по футболу, открытии трех станций метро, выставке трофейного немецкого оружия в Парке Горького.

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В выпуске читатели смогут найти уникальные фотографии, а также рекламные объявления того времени.