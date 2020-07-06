Контакты зараженных коронавирусом будет отслеживать специальный алгоритм

В России появилась система, которая позволит отслеживать контакты людей с положительным тестом на коронавирус. Работать программа будет на основе геолокации и данных операторов связи.

Проект системы разработала Минкомсвязь. Информация об этом была опубликована на федеральном портале проектов ведомственных нормативных актов.

Согласно проекту, за основу будут браться данные Минздрава о номере телефона заразившегося. Затем специальные алгоритмы помогут составить список людей, с которыми зараженный находился в одном месте, а также тех, кто в последние две недели находился с ним в постоянном контакте по мобильной связи.

Таким образом будет сформирован список людей, которые находятся в группе риска.

В проекте говорится, что полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России, а также направляются в оперативные штабы регионов, Росгвардию, МВД и Минздрав.

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