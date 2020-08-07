Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выдвинул идею создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости. Также он предложил освободить депозит от налогообложения. Письмо было направлено министру финансов Антону Силуанову.

Депутат отметил, что с 1 января будущего года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше одного миллиона рублей, будет начисляться налог по ставке 13%. По его словам, в настоящее время некоторые россияне используют банковские вклады и доход с процентов как накопительный ресурс для будущей покупки жилья, пишет сайт RT.

«На фоне того, что обеспечение граждан жильем является одной из приоритетных задач государства, прошу вас рассмотреть возможность внесения поправок», — написал Федоров в своем обращении.

Как он считает, вкладчиков нужно освободить от налога на доходы по депозитам на период до пяти лет. Депутат уточнил, что если после этого срока человек не купит недвижимость, он будет должен вернуть стране налог на процентный доход от вклада за полный период.