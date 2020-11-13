Специальные полки полиции заработают в Москве

В Москве начнут работать специальные полки полиции. При этом количество сотрудников сократят в управлениях по борьбе с экономическими преступлениями и с оборотом наркотиков. Столичный главк МВД уже подписал указ.

Спецполки полиции появятся в городе уже 11 января 2021 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ ведомства. В новые подразделения попадут сотрудников первого и второго оперативных полков полиции. Они получат аналогичные должности, а исключение составят командиры полков и батальонов вместе со своими заместителями.

Согласно указу, изменения ждут управления по борьбе с экономическими преступлениями, оборотом наркотиков и охране общественного порядка. В них будут проведены сокращения. В управлении по охране порядка стане меньше на 18 инспекторов, а в оперативном — на три. При этом не указывается, куда будут направлены эти работники.

По данным источника издания, ведомство решило ликвидировать Инженерно-саперный центр. Теперь его функции будут выполнять специальные полки. Для этого в новом подразделении будут работать старший сапер, старший инженер, юрисконсульт и другие профильные специалисты.