Общество 17 марта 2023, 13:55 Специальную зону контроля после вспышки африканской чумы создали в Хакасии

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В департаменте ветеринарии министерства сельского хозяйства Хакасии приняли решение создать специальную зону контроля после вспышки африканской чумы на юге Краснодарского края. Об этом написал ТАСС.

В эту зону контроля вошли часть Боградского и два сельских поселения Аскизского районов, а также Абакана и Черногорска, сообщила «Политика сегодня».

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На сегодняшний день случаев африканской чумы свиней на территории Хакасии не выявлено. В республике находится около 19 тысяч голов этих животных.

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