Специальную серию «Смешариков» снимут к переписи населения в России

Всероссийская перепись населения стартует весной 2021 года. К этому времени создатели «Смешариков» создадут специальную серию мультфильма, рассказывающую о важности этого мероприятия.

Контракт на создание серии заключили Росстат и АО «КРОС», пишет РБК. Субподрядчиком выступила компания «Мармелад медия», владеющая правами на мультфильмы «Смешарики», «Фиксики» и другие. Согласно документам, за 13-минутную серию «Перепись — дело коллективное» производитель получит 7,8 миллиона рублей.

В договоре отмечено, что в серии должны появиться такие персонажи, как Нюша, Крош, Кар Карыч, Ежик, Бараш, Пин, Совунья, Копатыч, Биби и Лосяш. Специальную серию опубликуют в официальных аккаунтах проекта «Смешарики» и покажут по детским каналам.

По словам пресс-службы Росстата, благодаря мультфильму дети смогут в доступной форме узнать, что такое перепись населения и почему она так важна.

«Тема переписи населения органично впишется во „вселенную Смешариков“. Ей посвящен отдельный эпизод хронометражем 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Всероссийская перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. При этом она стартовала 1 октября 2020 года в некоторых отдаленных регионах страны: в труднодоступных районах Тюменской области, Ямало-Ненецкого округа, Красноярского края и Томской области.