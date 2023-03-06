Общество 06 марта 2023, 18:58 Специальную программу для проверки здоровья молодых мам запустили в Петербурге

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В Петербурге тестируют пилотную программу, которая нацелена на проверку здоровья женщин после родов. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Пока проверка здоровья проводится только на базе роддома № 10. Здесь женщины могут пройти маммолога, гинеколога и психолога, а также сдать анализы и сделать УЗИ. Диспансеризация занимает около часа. Те мамы, которым не с кем оставить малышей, могут воспользоваться услугами детской комнаты.

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Программу запустили по инициативе сотрудников медицинского учреждения. Пока в ней участвуют только мамы, прикрепленные к женской консультации. Но и это большой шаг. Потому что в бытовых заботах после рождения ребенка женщины нередко пропускают тревожные сигналы собственного организма.

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«Иногда, выполняя самые обычные бытовые задачи — по уходу за ребенком, по благоустройству дома — мама теряет внимание к собственным потребностям. Очень незаметно для себя, очень незаметно для окружающих она скатывается в состояние астении», — сказал психолог Дмитрий Хинин.

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