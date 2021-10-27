Специальную комиссию по делам детей-сирот создали в России

Для решения проблем детей-сирот в России создали специальную комиссию. Ее сформировали по распоряжению правительства, чтобы заниматься вопросами таких детей централизованно.

В комиссию вошли представители сразу пяти министерств: Минпросвещения, Минтруда, Минздрава, Минфина и Минюста. Также ее членами станут представители законодательной и региональной власти и общественники, написала «Парламентская газета».

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, новая структура станет центром притяжения вопросов семейной политики.

Она пояснила, что комиссия позволит совершенствовать семейную политику, искать комплексные пути решения проблем без бюрократии на межведомственном уровне.

Возглавлять комиссию будет вице-премьер Татьяна Голикова. Святенко уточнила, что на повестке сейчас стоит определение федерального органа исполнительной власти, который будет вырабатывать и реализовывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства.

Еще один вопрос — работа над мерами поддержки семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей без родителей.