Специальную юношескую секцию проведут на ПМЭФ-2021

Юношеская секция «ПМЭФ Юниор» впервые пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума. Участвовать будут 200 российских школьников и 100 учащихся из Катара.

Над концепцией программы секции работали участники Всероссийского конкурса «Большая перемена». Этот конкурс является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Школьники представили разработанную концепцию 27 апреля на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Учащиеся создали проект вместе с представителями бизнес-сообщества и кураторами образовательных программ для предпринимателей. Они предложили свой взгляд на организацию пространства «ПМЭФ Юниор». Школьники рассказали, какие экономические вопросы важно обсудить подросткам на мероприятии, каких спикеров стоит пригласить и какой должна быть повестка культурной программы «юношеского» дня ПМЭФ. По словам Кравцова, участие молодежи подтверждает внимание государства к ее интересам и потребностям.

«Обсуждая вопросы развития экономики и социальной сферы, мы должны учитывать, что они направлены в первую очередь на благополучие будущего поколения», — отметил министр.

Директор Фонда «Контент» Елена Соколова подчеркнула, что для ответа на серьезные вызовы, с которыми столкнулись Россия и мир, нужны свежие и смелые идеи.

«А кто, как не молодые люди, способны их предложить? Именно поэтому мы придумали концепцию уникального мероприятия с участием ярких представителей нового поколения — школьников, способных стратегически мыслить, критически оценивать и с искренним стремлением изменить мир», — пояснила она.

Соколова добавила, что основной посыл мероприятия заключается в том, чтобы дать молодежи возможность представить свои идеи и высказаться на «взрослые» темы.

В век высоких скоростей важны кооперация и сотрудничество всех поколений, объединенных общими ценностями. Поколение Z — первое «цифровое» поколение, для которого не существует мира без высоких технологий. Именно это поколение придет на смену сегодняшним специалистам. Надеюсь, что «ПМЭФ Юниор» станет для поколения будущего пространством выбора, где возможно не только получать знания, но и принимать активное и конструктивное участие в моделировании возможных социально-экономических преобразований Наталья Попова первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика»

Отбор участников на «ПМЭФ Юниор» начался 27 апреля в сообществе «Большая перемена» во «ВКонтакте». Школьники должны представить свои бизнес-стартапы и рассказать, почему именно их стоит пригласить на «ПМЭФ Юниор». Наиболее интересные проекты выберет жюри экспертов.

Координатор «Большой перемены», директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова подчеркнула, что проект привлекает детей и подростков, готовых проявить себя в самых разных направлениях.

«Это талантливые ребята, способные нестандартно мыслить и предлагать очень интересные решения по-настоящему „взрослых“ задач. Поэтому именно они стали авторами первой детской программы крупнейшего международного экономического события», — заключила она.

Инициатором проведения «ПМЭФ Юниор» стал Фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент». Организаторами и партнерами мероприятия станут Фонд Росконгресс, негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена».