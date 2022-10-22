Специальная навигация для быстрого доступа в бомбоубежища появится в подъездах Севастополя | 360°

Общество 22 октября 2022, 21:19 Специальная навигация для быстрого доступа в бомбоубежища появится в подъездах Севастополя Губернатор Севастополя Развожаев: в домах появится навигация для доступа в бомбоубежища Севастополь / РИА "Новости"

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В Севастополе подъезды многоквартирных домов оснастят специальной навигацией для быстрого доступа в бомбоубежища, которые расположены в подвалах. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Сегодня проверил состояние укрытий в Севастополе. Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но готовы мы должны быть ко всему. Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума», — написал губернатор.

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Глава Севастополя добавил, что проинспектировал подвалы на улицах Гоголя, Дзержинского, Острякова, Н. Музыки. В некоторых бомбоубежища проведена частичная работа — провели свет, обеспечили лавками и стульями. Развожаев отметил, что необходимо организовать запас воды, чтобы в случае необходимость можно было провести в подвале несколько часов. В некоторых домах, где никто давно не заходил в подвалы, требуется провести большую работу.

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Telegram-канал губернатора Севастополя / Публичное достояние

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