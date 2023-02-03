Общество 03 февраля 2023, 13:11 Специализированные ревматологические центры открыли в Москве

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В Москве начали работать специализированные ревматологические центры, которые открыли на базе многопрофильных больниц. Об этом ИА НСН сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что новые центры включают амбулаторное отделение, стационары, дневной и крглосуточный. А также кабинеты для проведения специальной терапии. И открытие поможет вывести помощь пациентам на новый уровень.

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«Ранее, чтобы пройти обследование, получить заключение о необходимости терапии, а затем рецепт на препараты, пациенту приходилось обращаться в разные медицинские организации. Теперь пациент сможет в одном месте получить все необходимые консультации, пройти исследования», — рассказала Анастасия Ракова.

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Она добавила, что создание центров стало необходимым, потому что некоторые ревматологические заболевания требуют особой диагностики, долгого подбора необходимого лечения. Речь идет, например, о ревматоидном артрите, системной красной волчанке, болезни Шегрена, болезни Бехтерева.