Специалисты завершили работы по благоустройству улиц в Красносельском районе Москвы | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Власть

11 октября 2022, 16:01

Захарова назвала главные цели киевского режима

Реклама

Эксклюзив

11 октября 2022, 15:58

«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО

Власть

11 октября 2022, 15:56

Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных

Образование

11 октября 2022, 15:56

Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения»

Мир

11 октября 2022, 15:51

Польша осудила Норвегию за цены на газ. Скандинавы выбрали прагматичность вместо солидарности

Власть

11 октября 2022, 15:47

Совместную стратегию Путина и Лукашенко против Запада оценили в Китае

Подмосковье

11 октября 2022, 15:46

Горячая линия по вопросам подключения газа в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков

Происшествия

11 октября 2022, 15:46

Стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту

Общество

11 октября 2022, 16:18

Специалисты завершили работы по благоустройству улиц в Красносельском районе Москвы

Читать 360tv в

В Красносельском районе Москвы завершились основные работы по благоустройству территорий рядом с Комсомольской площадью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Рабочие расширили тротуары и обновили покрытие, заменили асфальт, сделали парковочные зоны, установили пять современных остановочных павильонов, смонтировали контактную сеть для трамваев.

Реклама

В районе Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов были разбиты 10 тысяч квадратных метров газона. Специалисты также приступили к высадке кустарников и деревьев.

Реклама

Все работы по благоустройству территорий проводятся по программе «Мой район».

Благоустройство

Москва

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама