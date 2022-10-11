Специалисты завершили работы по благоустройству улиц в Красносельском районе Москвы | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Специалисты завершили работы по благоустройству улиц в Красносельском районе Москвы

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В Красносельском районе Москвы завершились основные работы по благоустройству территорий рядом с Комсомольской площадью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Рабочие расширили тротуары и обновили покрытие, заменили асфальт, сделали парковочные зоны, установили пять современных остановочных павильонов, смонтировали контактную сеть для трамваев.

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В районе Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов были разбиты 10 тысяч квадратных метров газона. Специалисты также приступили к высадке кустарников и деревьев.

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Все работы по благоустройству территорий проводятся по программе «Мой район».

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