Специалисты запатентовали программу строительства домов в условиях мерзлоты на Ямале

Ведущий научный сотрудник сектора криосферы Научного центра изучения Арктики Александр Шеин рассказал о программе, которая поможет рассчитать способности свайного фундамента в зоне распространения вечной мерзлоты. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Благодаря ей, по словам ученого, специалисты смогут оперативно реагировать на различные изменения.

«Имея температурное поле, мы можем рассчитать температуру на каждой свае и, отталкиваясь от этой температуры и параметров среды под домом, мы можем рассчитать некоторое приближение несущей способности и предсказать его», — отметил Шеин.

Как сообщил научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РА Павел Орехов, технология не является новой, однако ее актуальность недооценить сложно. Разработка поможет строителям избежать фатальных ошибок при возведении многоэтажных зданий в условиях вечной мерзлоты.

Правообладателем программы выступит правительство округа, однако рекомендации для управляющих компаний также будут выдаваться.