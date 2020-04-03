Специалисты зафиксировали более 750 случаев махинаций с электричеством
Свердловские энергетики проверили около 54 тысяч приборов учета электроэнергии. У физлиц они выявили около 250 случаев безучетного потребления электроэнергии в общем объеме более 1,2 миллиона кВт. Об этом написало ИА Ura.ru.
Что касается юридических лиц, было обнаружено более 500 случаев безучетного потребления в общем объеме на более 3,6 миллиона кВтч. Чаще всего либо срывали пломбы, либо меняли схемы подключения прибора учета.
Есть и те, кто вскрывал счетчик электроэнергии и менял его внутренние элементы. А также устанавливали непредусмотренные конструкцией счетчика различные реле и радиоуправляемые модули.