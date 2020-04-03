Специалисты зафиксировали более 750 случаев махинаций с электричеством

Что касается юридических лиц, было обнаружено более 500 случаев безучетного потребления в общем объеме на более 3,6 миллиона кВтч. Чаще всего либо срывали пломбы, либо меняли схемы подключения прибора учета.

Есть и те, кто вскрывал счетчик электроэнергии и менял его внутренние элементы. А также устанавливали непредусмотренные конструкцией счетчика различные реле и радиоуправляемые модули.