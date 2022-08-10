Специалисты высказались о возможности обязать парки аттракционов страховать посетителей

Эксперты обсудили с ИА НСН возможный вариант с введением обязательного страхования для людей, которые посещают парки аттракционов.

Вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов заметил, что обязательного страхования нет, но некоторые парки, такие как «Сокольники» и «Остров мечты», страхуют своих посетителей.

«Именно вопрос обязательного страхования должен быть внесен в единый реестр и диктовать обязательства организатору парка обеспечивать своих посетителей таким полисом», — добавил глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.