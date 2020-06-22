Специалисты выявили самые популярные госуслуги в России в мае и начале июня

Аналогичный сервис стал популярным за период с 4 по 31 мая. В этот отрезок власти получили более 11,3 миллиона запросов.

Вторую позицию среди самых популярных госуслуг в прошлом месяце занимает запись на прием к врачу. Следом идут получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного; оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский; записать ребенка в детский сад.

С 1 по 7 июня самые популярные госуслуги: пособие на детей от трех до 16 лет, запись к врачу и обращения за ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет включительно.