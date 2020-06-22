Специалисты выявили самые популярные госуслуги в России в мае и начале июня
В мае и начале июня граждане через портал госуслуг оформили свыше 13,1 миллиона заявок на выдачу единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет. Данный сервис оказался наиболее популярным в этот отрезок времени. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Аналогичный сервис стал популярным за период с 4 по 31 мая. В этот отрезок власти получили более 11,3 миллиона запросов.
Вторую позицию среди самых популярных госуслуг в прошлом месяце занимает запись на прием к врачу. Следом идут получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного; оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский; записать ребенка в детский сад.
С 1 по 7 июня самые популярные госуслуги: пособие на детей от трех до 16 лет, запись к врачу и обращения за ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет включительно.