Специалисты выяснили, как много человек в России сталкиваются с травлей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого удалось определить, какой процент россиян сталкивался в травлей. Об этом сообщила «Свободная пресса».

О пережитой травле рассказали 18% респондентов. 16% опрошенных отметили, что были свидетелями травли в отношении знакомых, близких или родственников. 3% человек признались в том, что сами являлись инициаторами травли. 68% россиян рассказали, что не сталкивались с травлей в своей жизни.

При этом чаще всего травле подвергались люди во взрослом возрасте (53%). На втором месте по уровню травли находится период с 11-ти до 14-ти лет (26%). О травле в старших классах или колледже сказали 20% респондентов.