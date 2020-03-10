Специалисты выяснили, в каких регионах России самая доступная ипотека

Лидирующую позицию в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В этих российских регионах покупка семьями жилья в ипотеку оказалась наиболее доступной.

Сложнее всего дело с жилищными кредитами обстоит в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Невысокую доступность отметили и в Карачаево-Черкессии и Тыве.

В топ-50 вошли Челябинская область (17 место), Пермский край (29 место), Свердловская (49 место) и Курганская (50 место) области.

По мнению исследователей, доступность жилья во многом формируется его стоимостью и доходами местного населения. Данные параметры сильно различаются в зависимости от региона. Ставка ипотечного кредитования влияет на доступность в меньшей степени.

Специалисты уточнили, что за прошлый год количество ипотек снизилось по сравнению с 2018 годом. За 2019 год средняя сумма жилищного кредита выросла до 2,24 миллиона рублей, сообщило ИА Nation News.