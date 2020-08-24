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    24 августа 2020, 11:24

    Специалисты выяснили, когда в России рождается больше всего детей

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты проанализировали данные Росстата и выяснили, в какие месяцы в России рождается больше всего детей. Об этом сообщил «Ридус».

    Исходя из проверенных данных, в 2019 году наибольшее количество детей родились в июле (137 245), августе (133 552 ребенка) и январе (127 906). В июле на свет появились 70  821 мальчик и 66  424 девочки, в августе — 68  691 мальчик и 64  861 девочка.

    В январе — 65  984 мальчика и 61  922 девочки.

    На четвертом месте по количеству рожденных детей располагается июнь — 126  689 малышей, а на пятом октябрь — 125  160. Наименьшее количество детей появились на свет в феврале — 111  438 малышей.

    Новости SMI.FM