Специалисты выяснили, когда в России рождается больше всего детей

Исходя из проверенных данных, в 2019 году наибольшее количество детей родились в июле (137 245), августе (133 552 ребенка) и январе (127 906). В июле на свет появились 70 821 мальчик и 66 424 девочки, в августе — 68 691 мальчик и 64 861 девочка.

В январе — 65 984 мальчика и 61 922 девочки.

На четвертом месте по количеству рожденных детей располагается июнь — 126 689 малышей, а на пятом октябрь — 125 160. Наименьшее количество детей появились на свет в феврале — 111 438 малышей.