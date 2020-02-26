Специалисты выяснили, какая соцсеть лучше подходит для поиска работы

Работу в России можно найти не только на специализированных сайтах, но и в социальных сетях. Самой полезной в этом плане является «ВКонтакте». Всего через соцсети когда-либо искали вакансии около 70% россиян.

Эффективность социальных сетей оценили специалисты сервиса по поиску работы. Результаты их исследования привело РИА «Новости».

У «ВКонтакте» преимущество перед остальными соцсетями: поиски работы в этом пространстве оказались наиболее продуктивными. Второе место досталось «Одноклассникам», а третье — Instagram. На четвертом расположился Facebook.

По эффективности пользователи расставили все соцсети. Порядка 70% респондентов пользовались ими хотя бы единожды, когда нуждались в работе. Более половины опрошенных — 55% — признались, что не считают поиск объявлений о вакансиях в соцсетях успешным способом найти работу.

Специалисты отмечают, что социальные сети сейчас перегружены информацией. Ответственность за ее достоверность при этом кто-либо несет редко, а многие соискатели зачастую сталкиваются с мошенниками.

«Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы», — подчеркнули эксперты.

Если есть сомнения в надежности источника, где опубликована вакансия, лучше обезопасить себя до похода на собеседование. Например, можно поискать отзывы о компании в интернете.