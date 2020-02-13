Специалисты выяснили, что День Святого Валентина празднует каждая четвертая пара в России

Среди опрошенных только 41% граждан России находятся в постоянных отношениях. Столько же процентов считают День Влюбленных обычным торжеством. Но в целом 14 февраля — чужой праздник для нашей страны.

Социологи заявили, что данный праздник по большей части отмечают те, кому от 18 до 24 лет. Население в возрасте от 45 лет не обращают внимание на торжество и считают 14 февраля обычным днем.

Треть опрошенных считают, что подарки дарить можно и нужно. Около 30% тратят на презенты от одной до трех тысяч рублей. Каждый десятый респондент покупает подарки на сумму до пяти тысяч рублей.

Мужчины предпочитают дарить своим возлюбленным цветы, игрушки и конфеты. 18% готовы устроить романтический ужин. 46% женщин ожидают от своего возлюбленного «ужина при свечах», а не подарков. 31% опрошенных представительниц женского пола посмотрели бы кино вместе со своей половинкой.