Специалисты вычислили город с самой вкусной шаурмой

Москва заняла первое место среди городов-миллионников России по индексу шаурмы. На месячную зарплату можно купить 406 порций. Однако ехать за ней следует в Самару — именно там самый вкусный ролл, показало исследование 2ГИС. Его результаты опубликовало РИА «Новости».

Рейтинг составили, сопоставив среднюю зарплату в городе со стоимостью одной порции шаурмы. Больше остальных повезло москвичам, они могут купить 406 роллов. Красноярск занял второе место, 319 порций.

Петербуржцы могут себе позволить только 302 «шавермы», а жители Екатеринбурга еще меньше — 257 штук. На пятом месте оказался Челябинск. Средней зарплаты там хватит на 233 порции.

Специалисты также выяснили, где продается самая вкусная шаурма. В этом случае лидером оказалась Самара.