Специалисты ВЦИОМ подсчитали число счастливых россиян

Согласно результатам эксперимента, 81% респондентов в настоящий момент счастливы. В их числе 31% добровольцев, которые твердо уверены в этом ответе. Индекс счастья составил 66 пунктов. Отмечается, что это на два пункта выше, чем в ноябре минувшего года. Цифра на пять пунктов ниже, чем в 2018 году. При этом десять лет назад этот показатель составлял лишь 48 пунктов, а в 1990 году — только 17 пунктов.

Примерно 29% опрошенных считают, что в их окружении больше счастливых людей. Практически половина россиян (46%) уверены, что удовлетворенных жизнью и несчастных окружающих одинаковое количество. Остальные 17% заявили, что среди их знакомых больше «страдальцев».

Из главных причин, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, респонденты назвали благополучие в семье (34%), хорошее здоровье (24%) и хорошую работу (20%). Помимо прочего, часть опрошенных делают счастливыми их дети (18%).