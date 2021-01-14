Специалисты ВЦИОМ изменят формат опросов россиян

«До 2015 года превалировал метод интервью личный. Интервьюеры ходили по квартирам и опрашивали людей. Сейчас полностью перешли на телефонные опросы, потому что доступ в квартиры стал ограниченным, не все хотят открывать», — уточнил Львов.

По его словам, в настоящий момент достигнута полная телефонизация. При этом будущее за интернетом, который в настоящий момент охватывает более 80% всех опросов. Специалист отметил, что смешанная форма несет некоторые риски.

Люди выбираются случайным образом по всей России. Как правило беседа длится около 25-30 минут. Для формирования опроса делается выборка из 1600 человек.