Общество 01 сентября 2023, 14:30 Специалисты ВЭБ.РФ назвали Петрозаводск одним из самых зеленых городов России

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Город Петрозаводск попал в пятерку лидеров рейтинга самых зеленых российских городов. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на данные индекса качества жизни корпорации ВЭБ.РФ.

В столице Карелии зеленые насаждения составляют треть всей территории. В остальных российских городах леса в среднем занимают чуть более 20% от всей площади.

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Отмечается, что специалисты также оценили качество воды в Карелии на 3,4 балла.